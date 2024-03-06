Конгресмени США від обох партій закликали Пентагон до передачі Україні далекобійних ATACMS

Група американських конгресменів від республіканців і демократів звернулася до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом передати Україні далекобійні ракети ATACMS і вирішити проблему нестачі боєприпасів для ЗСУ. Заяву конгресменів оприлюднив народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки Єгор Чернєв.

Так, американські парламентарі закликають надати детальне пояснення причин щодо того, чи існують перешкоди для негайного виконання запитів чи їхнього розгляду.

«Сподіваюся, що після надання Україні ракет ATACMS у канцлера Німеччини Олафа Шольца не залишиться ні аргументів проти, ні простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал, спробуємо його забезпечити», — написав Чернєв.

За словами народного депутата, минулого разу Німеччина погодилася передати танки Leopard після передачі Америкою Abrams.

«Підтримка у Конгресі з цього питання у нас є. Чекаємо, що відповість Білий дім та Пентагон. Повинні пробувати усі методи. Слова «неможливо» існувати не повинно», - додав Чернєв.