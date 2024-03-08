Армия РФ ударила по Мирнограду и Новогродовке: два человека травмированы, повреждены дома и электроподстанция

Сегодня ночью, 8 марта, Новогродовка и Мирноградская громада попали под атаку со стороны оккупантов. В результате обстрела двое людей получили ранения, есть значительные повреждения, в одной из громад 2,5 тысяч людей остались без света. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской ГВА, министр внутренних дел Игорь Клименко и «Суспільне».



По словам Клименко, в Новогродовке и Мирноградской громаде по меньшей мере 2 человека пострадали, еще 4 человека, которые не могли самостоятельно выйти из дома, спасло подразделение ГСЧС. Информации о погибших нет.



Кроме того, повреждены жилые многоквартирные дома, админздания, автомобили.



И.о начальника ГВА Юрий Третьяк уточнил, что в Мирнограде в результате обстрела повреждены также здание общежития, амбулатория, ЦНАП, по меньшей мере семь многоэтажек, газопровод и разрушена электроподстанция. В частности, более 2,5 тысяч абонентов остались без электричества, передает Суспільне.



«Было два попадания, одна ракета попала на территорию шахты — там было возгорание, ракета не взорвалась. А в микрорайон было два попадания, предварительно «С-300», есть разрушение», — резюмировал он.

Мирноград

Вночі окупант вдарив С-300: одна ракета влучила на територію шахти – там було загоряння, ракета не вибухнула.

Дві прямісінько у місто: пошкоджені будівля гуртожитку, амбулаторія, ЦНАП, сім багатоповерхівок.



Зруйновано газопровід та електропідстанцію pic.twitter.com/5VfWjebPZ1 — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) March 8, 2024

Ранее мы писали, что 7 марта оккупированный поселок Еленовка в Донецкой области подвергся обстрелу.