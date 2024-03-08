Армія РФ вдарила по Мирнограду та Новогродівці: дві людини травмовані, пошкоджені будинки та електропідстанція

Сьогодні вночі, 8 березня, Новогродівка та Мирноградська громада потрапили під атаку з боку окупантів. Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення, є значні пошкодження, в одній з громад 2,5 тисячі людей залишилися без світла. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської МВА, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та «Суспільне».



За словами Клименка, у Новогродівці та Мирноградській громаді щонайменше 2 особи постраждали, ще 4 особи, які не могли самостійно вийти з дому, врятував підрозділ ДСНС. Інформації щодо загиблих немає.



Крім того, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, автомобілі.



В.о начальника МВА Юрій Третяк уточнив, що у Мирнограді внаслідок обстрілу пошкоджено також будівлю гуртожитку, амбулаторію, ЦНАП, щонайменше сім багатоповерхівок, газопровід та зруйнована електропідстанція. Зокрема, понад 2,5 тисячі абонентів залишилися без електрики, передає «Суспільне».



«Було два влучання, одна ракета влучила на територію шахти — там було загоряння, ракета не вибухнула. А у мікрорайон було два влучання, попередньо «С-300», є руйнування», — резюмував він.

Мирноград

Вночі окупант вдарив С-300: одна ракета влучила на територію шахти – там було загоряння, ракета не вибухнула.

Дві прямісінько у місто: пошкоджені будівля гуртожитку, амбулаторія, ЦНАП, сім багатоповерхівок.



Зруйновано газопровід та електропідстанцію pic.twitter.com/5VfWjebPZ1 — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) March 8, 2024

Раніше ми писали, що 7 березня окуповане селище Оленівка в Донецькій області зазнало обстрілу.