В Симферополь завезли дополнительную военную технику РФ для переброски на фронт

Дополнительная техника РФ для фронта в Симферополе. Фото: АТЕШ

В Симферополе, на ж/д станции «Симферополь-Грузовой» агенты сопротивления «АТЕШ» зафиксировали военную технику оккупантов, которую планируют перебросить на фронт, сообщает Telegram-канал крымчан.



«Так же было найдено место систематического скопления различной техники для переброски при помощи железной дороги. Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать к месту назначения», — написали агенты «АТЕШ».

Координаты техники. Фото: АТЕШ

Напомним, партизаны провели диверсию в Московской области на железнодорожном объекте.