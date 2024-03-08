До Сімферополя завезли додаткову військову техніку РФ для перекидання на фронт

Додаткова техніка РФ для фронту у Сімферополі. Фото: АТЕШ

У Сімферополі на залізничній станції «Сімферополь-Вантажний» агенти опору «АТЕШ» зафіксували військову техніку окупантів, яку планують перекинути на фронт, повідомляє Telegram-канал кримчан.



«Так само було знайдено місце систематичного скупчення різної техніки для перекидання за допомогою залізниці. Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення», — написали агенти «АТЕШ».

Координати техніки. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, раніше партизани провели диверсію у Московській області на залізничному об'єкті.