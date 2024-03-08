"Шахед" застрял в ветряной мельнице на Николаевщине. Фото: кадр из видео

Боевая часть российского БпЛА «шахед» застряла в винте ветряной мельницы, сообщили в полиции Николаевской области.







Взрывотехники во время высотного разминирования обезвредили боевую часть Shahed, а обломки и представлявшую опасность боевую часть российского БпЛА полицейские демонтировали с высоты 55 метров.



По информации специалистов, в результате попадания беспилотника детонация боевой части не произошла, а осталась внутри электрогенерирующей подстанции, оставаясь опасной для граждан.

"Шахед" застрял в ветряной мельнице на Николаевщине. Фото: полиция Николаевской области

"Шахед" застрял в ветряной мельнице на Николаевщине. Фото: полиция Николаевской области

«Кроме высоты, сложность составляло и то, что когда Shahed попал в винт ветряной мельницы, он рассыпался на части по всей плоскости, и металлодетектор почти всюду срабатывал. Мы проделали отверстия и с помощью спецоборудования после осмотра извлекли опасную часть беспилотника, чтобы не повредить ее. Уже спустившись на землю, он был уничтожен путем контролируемого подрыва», — рассказал заместитель начальника взрывотехнической службы полиции Николаевщины Николай Церуш.



Напомним, российские оккупанты сегодня, 8 марта, ударили по Украине ракетами и беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 33 российские цели.



