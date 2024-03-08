"Шахед" застряг у вітряку на Миколаївщині. Фото: кадр із відео

Бойова частина російського БпЛА «шахед» застрягла у гвинті вітряка, повідомили в поліції Миколаївської області.







Вибухотехніки під час висотного розмінування знешкодили бойову частину Shahed, а уламки й бойову частину російського БпЛА, що становила небезпеку, поліцейські демонтували з висоти 55 метрів.



За інформацією фахівців, внаслідок попадання безпілотника детонація бойової частини не відбулася, а залишилася всередині підстанції електрогенеруючої, залишаючись небезпечною для громадян.

"Шахед" застряг у вітряку на Миколаївщині. Фото: поліція Миколаївської області

"Шахед" застряг у вітряку на Миколаївщині. Фото: поліція Миколаївської області

«Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли Shahed влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори й за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її. Вже спустившись на землю, знищили шляхом контрольованого підриву», — розповів заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.



Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 8 березня, вдарили по Україні ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 33 російські цілі.



