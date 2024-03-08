На складе с боеприпасами армии РФ в оккупированном Мелитополе произошел взрыв

В оккупированном Мелитополе произошел взрыв на складе с боеприпасами российской армии, утверждает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Вчера «хлопало» в Мелитополе — взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, которая привезла боеприпасы», — отметил чиновник со ссылкой на информацию местных жителей.

Кроме того, по его словам, «прошлой ночью взрыв зафиксирован в Токмаке, недалеко от района «Кузнечно-штамповочного завода». По словам Федорова, этот район армия РФ превратила в военную базу.

Напомним, Мелитополь находится под оккупацией российских войск с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В марте 2022 года армия РФ похитила городского голову Ивана Федорова, которого впоследствии обменяли. С этого времени Федоров находится на свободной территории Украины.