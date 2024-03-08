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На складі з боєприпасами армії РФ в окупованому Мелітополі стався вибух

08 березня 2024, 12:55

На складі з боєприпасами армії РФ в окупованому Мелітополі стався вибух

В окупованому Мелітополі стався вибух на складі з боєприпасами російської армії, стверджує голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Вчора «плескало» у Мелітополі — злетів у повітря склад БК у тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси», — зазначив чиновник із посиланням на інформацію місцевих мешканців.

Крім того, за його словами, «минулої ночі вибух зафіксований у Токмаку, неподалік району «Ковальсько-штампувального заводу». За словами Федорова, цей район армія РФ перетворила на військову базу.

Нагадаємо, Мелітополь перебуває під окупацією російських військ із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року армія РФ викрала міського голову Івана Федорова, якого згодом обміняли. З того часу Федоров перебуває на вільній території України.

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