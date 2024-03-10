Над Украиной силы ПВО сбили 35 дронов-камикадзе

Сегодня, 10 марта, российская армия наносила по Украине воздушные удары с применением дронов-камикадзе и ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 35 «Шахедов». Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 10 марта 2024 года российские оккупанты ударили 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донетчине и 39-ю ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков беспилотников – мыс Чауда, Крым, Приморско-Ахтарск – РФ», — говорится в сообщении.





В результате боевой работы сбито 35 «шахедов» в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.



Большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, средства РЭБ.



Ранее мы писали, что в ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа «Shahed» («Шахед»). Из них 12 были сбиты силами ПВО Украины