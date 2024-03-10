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Над Україною сили ППО збили 35 дронів-камікадзе

10 березня 2024, 08:59

Над Україною сили ППО збили 35 дронів-камікадзе

Сьогодні, 10 березня, російська армія завдавала по Україні повітряних ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет. Сили протиповітряної оборони збили 35 «Шахедів». Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 10 березня 2024 року російські окупанти вдарили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині та 39-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ)», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок бойової роботи збито 35 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, засоби РЕБ.

Раніше ми писали, що в ніч проти 9 березня російські війська атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу «Shahed» («Шахед»). З них 12 було збито силами ППО України

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