Дональд Трамп. Фото: РИА Новости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не только выражает симпатии к России, но также проявляет антиукраинские настроения. Обозреватель The Washington Post Макс Бут указывает на долгую и тревожную историю использования российской пропаганды и распространения теорий заговора об Украине со стороны бывшего президента США.

В свете наступления России на передовые позиции Украины и истощения ее боеприпасов, Сенат США принял законопроект о предоставлении 60 миллиардов долларов в качестве неотложной помощи. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон затягивает процесс голосования в связи с возможными негативными последствиями со стороны сторонников Трампа.

Бут считает, что Трамп не скрывает своей пророссийской позиции, а также проявляет откровенное равнодушие к Украине. Он отмечает, что это отношение было заметно уже не одно десятилетие.

По мнению обозревателя, Трамп активно использует российскую пропаганду и поддерживает безумные теории заговора относительно Украины.

Важно отметить, что когда началось вторжение России в Украину в феврале 2022 года, Трамп оценил его как «гениальное» и «умное» действие. Он также заявлял о возможности завершения войны в Украине «за один день», что предполагало бы капитуляцию Киева.

«Ни для кого не секрет, что Трамп пророссийский — и, в частности, в отношении Владимира Путина. Избранный с помощью России в 2016 году, Трамп никогда, никогда не критикует российского диктатора, даже после недавней смерти лидера оппозиции Алексея Навального в российской колонии. Трамп прошел путь от приглашения России в 2016 году до вмешательства в выборы в США, … а в 2024 году пригласил Россию вторгнуться в страны НАТО, которые недостаточно платят за защиту», — пишет Бут.

Бут подводит итог, отмечая, что Трамп превратил Республиканскую партию из оппонента «империи зла» в «пуделя Путина».

«Вмешательство Кремля в выборы в США 2016 года, которое могло способствовать перелому в борьбе, в которой Трамп выиграл с мизерным перевесом, может оказаться одним из самых значимых тайных действий в истории. Это может позволить российскому диктатору одержать в Вашингтоне победу, которую его войска не смогли одержать на поле боя», — добавил обозреватель.

Напомним, Дональд Трамп пообещал, что если он снова станет главой Белого дома в ноябре 2024 года, то он не будет давать денег Украине. Об этом в интервью каналу M1 заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.