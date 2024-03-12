Чому Трамп не любить Україну — WP

Дональд Трамп. Фото: РІА Новини

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не лише висловлює симпатії до Росії, а й виявляє антиукраїнські настрої. Оглядач The Washington Post Макс Бут вказує на довгу та тривожну історію використання російської пропаганди та поширення теорій змови про Україну з боку колишнього президента США.

У світлі наступу Росії на передові позиції України та виснаження її боєприпасів, Сенат США ухвалив законопроект про надання 60 мільярдів доларів як невідкладну допомогу. Проте речник Палати представників Майк Джонсон затягує процес голосування у зв'язку з можливими негативними наслідками з боку прихильників Трампа.

Бут вважає, що Трамп не приховує своєї проросійської позиції, а також виявляє відверту байдужість до України. Він наголошує, що це ставлення було помітне вже не одне десятиліття.

На думку оглядача, Трамп активно використовує російську пропаганду та підтримує шалені теорії змови щодо України.

Важливо відзначити, що коли почалося вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Трамп оцінив його як «геніальну» та «розумну» дію. Він також заявляв про можливість завершення війни в Україні «за один день», що передбачало б капітуляцію Києва.

«Ні для кого не секрет, що Трамп проросійський — і, зокрема, щодо Володимира Путіна. Обраний за допомогою Росії у 2016 році, Трамп ніколи ніколи не критикує російського диктатора, навіть після нещодавньої смерті лідера опозиції Олексія Навального в російській колонії. Трамп пройшов шлях від запрошення Росії у 2016 році до втручання у вибори в США, а в 2024 році запросив Росію вторгнутися до країн НАТО, які недостатньо платять за захист», — пише Бут.

Бут підбиває підсумки, зазначаючи, що Трамп перетворив Республіканську партію з опонента «імперії зла» на «пуделя Путіна».

«Втручання Кремля у вибори в США 2016 року, яке могло сприяти перелому у боротьбі, в якій Трамп виграв із мізерною перевагою, може виявитися однією з значних таємних дій в історії. Це може дозволити російському диктатору здобути у Вашингтоні перемогу, яку його війська не змогли здобути на полі бою», — додав оглядач.

Нагадаємо, Дональд Трамп пообіцяв, що якщо він знову стане головою Білого дому у листопаді 2024 року, то він не даватиме грошей Україні. Про це в інтерв'ю каналу M1 заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.