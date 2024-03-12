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В России разбился военный самолет Ил-76, погибло 16 человек

12 марта 2024, 14:09

В России разбился военный самолет Ил-76, погибло 16 человек

В России разбился еще один военный самолет Ил-76. Все находившиеся на его борту погибли. Фото из открытых источников В России разбился еще один военный самолет Ил-76. Все находившиеся на его борту погибли. Фото из открытых источников

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщает Минобороны РФ. На борту находились 16 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров. Все они погибли. По информации телеграм-канала 112, на борту могли находиться не зарегистрированные пассажиры.

Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета.

На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России

По информации российского издания Baza, упавший в Ивановской области самолет Ил-76 совершал учебный полет. Он взлетел с аэродрома «Северный» и пробыл в воздухе несколько минут. Во время разворота у самолета загорелся двигатель.

По предварительным данным, пилот пытался дотянуть до аэродрома, но когда понял, что не сможет это сделать, стал уводить самолет от жилых застроек. После этого самолет упал в лесополосе в районе кладбища.

Напомним, 24 января в селе Яблоново Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. Отмечалось, что все 63 человека, которые находились на борту разбившегося Ил-76 погибли.

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