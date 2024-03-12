В России разбился военный самолет Ил-76, погибло 16 человек

В России разбился еще один военный самолет Ил-76. Все находившиеся на его борту погибли. Фото из открытых источников

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщает Минобороны РФ. На борту находились 16 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров. Все они погибли. По информации телеграм-канала 112, на борту могли находиться не зарегистрированные пассажиры.

Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета.

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По информации российского издания Baza, упавший в Ивановской области самолет Ил-76 совершал учебный полет. Он взлетел с аэродрома «Северный» и пробыл в воздухе несколько минут. Во время разворота у самолета загорелся двигатель.

По предварительным данным, пилот пытался дотянуть до аэродрома, но когда понял, что не сможет это сделать, стал уводить самолет от жилых застроек. После этого самолет упал в лесополосе в районе кладбища.

Напомним, 24 января в селе Яблоново Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. Отмечалось, что все 63 человека, которые находились на борту разбившегося Ил-76 погибли.