У Росії розбився військовий літак Іл-76, загинуло 16 людей

У Росії розбився ще один військовий літак Іл-76. Усі, хто перебував на його борту, загинули. Фото з відкритих джерел

Військовий літак Іл-76 зазнав аварії під час зльоту в Іванівській області, повідомляє Міноборони РФ. На борту перебували 16 осіб: вісім членів екіпажу та восьмеро пасажирів. Усі вони загинули. За інформацією телеграм-каналу 112, на борти могли перебувати не зареєстровані пасажири.

Причиною катастрофи стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака.

На аеродром Іваново вилетіла комісія Головного командування ВКС Росії

За інформацією російського видання Baza, літак Іл-76, що впав в Іванівській області , здійснював навчальний політ. Він злетів із аеродрому «Північний» і пробув у повітрі кілька хвилин. Під час розвороту у літака спалахнув двигун.

За попередніми даними, пілот намагався дотягнути до аеродрому, але коли зрозумів, що не зможе цього зробити, став вести літак від житлових забудов. Після цього літак упав у лісосмузі в районі цвинтаря.

Нагадаємо, 24 січня в селі Яблонове Білгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76 . Зазначалося, що всі 63 людини, які знаходилися на борту Іл-76, що розбився, загинули.