Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму до 400 миллионов долларов, о котором могут официально объявить уже во вторник, 12 марта. Об этом пишет информационное агенство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, которые общались на условиях анонимности.

Отметим, что объявление об американской военной помощи Украине станет первым подобным шагом за последние месяцы.

Ранее американский президент Джо Байден заяивл, что Соединенные Штаты Америки не смогут возобновить помощь Украине в случае, если деньги для этого не выделит Конгресс.