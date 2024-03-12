США оголосять про нову військову допомогу Україні на суму $400 млн — Reuters

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів, про який можуть офіційно оголосити вже у вівторок, 12 березня. Про це пише інформаційне агентство Reuters з посиланням на двох американських чиновників, які спілкувалися на умовах анонімності.

Зазначимо, що оголошення про американську військову допомогу Україні стане першим подібним кроком за останні місяці.

Раніше американський президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні у разі, якщо гроші для цього не виділить Конгрес.