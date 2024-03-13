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Парламент ЕС заставит разработчиков маркировать работу искусственного интеллекта

13 марта 2024, 14:30

Парламент ЕС заставит разработчиков маркировать работу искусственного интеллекта

Европейский парламент одобрил закон об искусственном интеллекте, который устанавливает требования к распознаванию лиц или к программам для работы с текстом и изображениями, таким как ChatGPT. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Например, разработчики должны будут маркировать тексты, звуки и изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, чтобы не вводить людей в заблуждение.

Более строгие правила должны применяться к приложениям «с высокими рисками», таким как распознавание лиц на вокзалах или в других общественных местах.

«В будущем потребуется решение суда для использования таких технологий. По сути законом запрещается массовая слежка с использованием биометрических данных, как это делается в Китае», — информирует BILD.

Главный комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон назвал новые правила «историческими». По его словам, это первый в мире закон об искусственном интеллекте.

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