Парламент ЄС змусить розробників маркувати роботу штучного інтелекту

Європейський парламент схвалив закон про штучний інтелект, який встановлює вимоги до розпізнавання осіб або до програм для роботи з текстом та зображеннями, такими як ChatGPT. Про це пише німецьке видання BILD.



Наприклад, розробники повинні будуть маркувати тексти, звуки та зображення, створені за допомогою штучного інтелекту, щоб не вводити людей в оману.



Більш суворі правила повинні застосовуватися до додатків «з високими ризиками», таких як розпізнавання осіб на вокзалах чи інших громадських місцях.



«У майбутньому буде потрібне рішення суду для використання таких технологій. По суті, законом забороняється масове стеження з використанням біометричних даних, як це робиться в Китаї», — інформує BILD.



Головний комісар ЄС із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон назвав нові правила «історичними». За його словами, це перший у світі закон про штучний інтелект.