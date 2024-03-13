Россияне на оккупированных территориях Украины анонсировали назначение убийц на руководящие «должности» в «администрации». Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров.

По словам Фёдорова, оккупанты продолжают вытеснять коренных жителей захваченной части Запорожской области и завозить лояльное население из РФ.



«Очередная программа, направленная на замену этнического состава — «время героев». Она предусматривает устройство на управленческие должности участников так называемой «спецоперации», то есть захватнической войны РФ», — написал глава области.

Федоров рассказал, что еще россияне придумали проект под названием «запорожская целина». Он предусматривает переселение на захваченные территории российских специалистов и военных с семьями.