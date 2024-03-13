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Росіяни на керівні «посади» в окупації призначають убивць, — Запорізька ОВА

13 березня 2024, 17:44

Росіяни на керівні «посади» в окупації призначають убивць, — Запорізька ОВА

Росіяни на окупованих територіях України анонсували призначення вбивць на керівні посади в адміністрації. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, окупанти продовжують витісняти корінних мешканців захопленої частини Запорізької області та завозити лояльне населення із РФ.


«Чергова програма, спрямована на заміну етнічного складу, — «час героїв». Вона передбачає влаштування на управлінські посади учасників так званої «спецоперації», тобто загарбницької війни РФ», — написав глава області.

Федоров розповів, що ще росіяни вигадали проект під назвою «запорізька цілина». Він передбачає переселення на захоплені території російських фахівців та військових із сім'ями.

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