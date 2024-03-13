Россияне сбросили авиабомбу на центр Волчанска: разрушили магазин, ранили человека

Обстрел центра Волчанска Фото: Харьковская ОВА

Россияне сбросили авиационную бомбу на Волчанск Харьковской области, в результате чего поврежден двухэтажный дом, разрушен магазин и один человек получил ранения. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты совершили обстрел Волчанска управляемой авиационной бомбой в 15:00.

Позже в местной полиции сообщили, что под ударом оказались жилые многоэтажки и частные дома. Разрушены магазины. В больнице один человек, он получил осколочное ранение в голову.