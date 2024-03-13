Росіяни скинули авіабомбу на центр Вовчанська: зруйнували магазин, поранили людину

Обстріл центру Вовчанська Фото: Харківська ОВА

Росіяни скинули авіаційну бомбу на Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого пошкоджено двоповерховий будинок, зруйновано магазин і одна людина отримала поранення. Про це повідомили у Харківській ОВА.

Голова Харківської ОВ Олег Синегубов повідомив, що окупанти здійснили обстріл Волчанська керованою авіаційною бомбою о 15:00.

Пізніше у місцевій поліції повідомили, що під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Зруйновано магазини. У лікарні одна людина, він отримав осколкове поранення в голову.