Российские оккупанты атаковали женский салон красоты в Херсоне

Удар по салону красоты в Херсоне. Фото: кадр из видео

Сегодня утром, 14 марта 2024 года, около 10.00 россияне с временно оккупированного левого берега ударили по женскому салону красоты в Херсоне. Об этом рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.







«Российские военные против того, чтобы женщины в Херсоне имели возможность ухаживать за собой? Сегодня утром они попали в салон красоты», — говорится в сообщении.

Удар по салону красоты в Херсоне. Фото: кадр из видео

Удар по салону красоты в Херсоне. Фото: кадр из видео

Напомним, армия России атаковала Зеленовский и Старостинский округ Херсона с временно оккупированного левого берега.