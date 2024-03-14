Російські окупанти атакували жіночий салон краси у Херсоні

Удар по салону краси у Херсоні. Фото: кадр із відео

Сьогодні вранці, 14 березня 2024 року, близько 10.00 росіяни з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по жіночому салону краси в Херсоні. Про це розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.







«Російські військові проти того, щоб жінки у Херсоні мали змогу доглядати за собою? Сьогодні зранку вони поцілили у салон краси», — йдеться у повідомленні.

Удар по салону краси у Херсоні. Фото: кадр із відео

Удар по салону краси у Херсоні. Фото: кадр із відео

Нагадаємо, армія Росії атакувала Зеленівський та Старостинський округ Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.