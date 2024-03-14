Россияне с утра бьют по Никополю: среди пострадавших 7-летний ребенок

Россияне ударили по Никополю. Фото: Сергей Лысак

Оккупанты с самого утра, 14 марта, обстреляли Никополь Днепропетровской области. Известно, что пятеро гражданских пострадали, среди них – малолетний ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



По уточненной информации, 7-летний пострадавший лечится амбулаторно.





Кроме того, Лысак рассказал, что трое людей также лечатся дома — 43-летний мужчина и две 74-летние женщины.



«Одна из раненых 73 лет госпитализирована. Ее состояние — средней тяжести», — отметил он.

Также в результате атак повреждены несколько многоэтажек и городская инфраструктура.



Ранее мы писали, что 12 марта около 19:00 войска России ударили по Кривому Рогу. В результате пятеро людей погибли.