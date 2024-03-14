Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Росіяни зранку гатять по Нікополю: серед постраждалих 7-річна дитина

14 березня 2024, 14:30

Росіяни зранку гатять по Нікополю: серед постраждалих 7-річна дитина

Росіяни вдарили по Нікополі. Фото: Сергій Лисак Росіяни вдарили по Нікополі. Фото: Сергій Лисак

Окупанти від самого ранку, 14 березня, обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Відомо, що п'ятеро цивільних постраждали, серед них малолітня дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, 7-річний постраждалий лікується амбулаторно.



Крім того, Лисак розповів, що троє людей також лікуються вдома — 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки.

«Одна з поранених 73 років госпіталізована. Її стан – середньої тяжкості», – зазначив він.

Також внаслідок атак пошкоджено кілька багатоповерхівок та міську інфраструктуру.

Раніше ми писали, що 12 березня близько 19:00 війська Росії вдарили по Кривому Рогу. В результаті п'ятеро людей загинули.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Cергій Лисак
Місця
Дніпропетровська область Нікополь
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:25
Британська розвідка спрогнозувала напрямки основних атак окупантів найближчим часом
11:39
Окупанти розширили свій контроль над Тоненьким у Донецькій області — ISW
10:52
Загарбники повідомили про атаку дрону на Запорізьку АЕС
09:42
Опір в Криму виявив ракетні склади у Севастополі
09:08
Під час удару по полігону в окупованій Луганській області загинули 10 окупантів — ЗМІ
23:21
Головне за день: Невельське під контролем ЗСУ. Річниця вбивства активіста у Донецьку
17:44
Росіяни на керівні «посади» в окупації призначають убивць, — Запорізька ОВА
23:25
Головне за день: Атака на Кривий Ріг. У Росії розбився військовий літак Іл-76
19:09
У Донецьку відновлюють будівлю «прокуратури ДНР», пошкоджену обстрілом
17:40
CNN допустила неточності в оцінці боєприпасів Росії та Заходу — Oryx
12:20
ЗСУ вдалося просунутися в районі Бахмута — ISW
11:41
Без допомоги США Україна й надалі втрачатиме території — NYT
10:38
Донецька область була обстріляна окупантами 16 разів протягом доби, зруйновано десятки будинків
09:53
У Куп'янську російська бомба впала на багатоповерхівку, виникла пожежа
23:07
Головне за день: Головнокомандувач ВМФ РФ відправили у відставку. Ситуація під Авдіївкою
18:55
П'ятеро людей постраждали в окупованій Макіївці внаслідок удару, зруйновано будинки
17:54
У перший день «голосування на виборах президента РФ» на окупованій частині Донецької області явка склала 22 відсотки
16:47
В окупованому Донецьку травмувалися двоє людей внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
15:54
Окупанти відкрили у Маріуполі меморіальну дошку вбивці мирних жителів
13:26
На окупованій Луганщині стартувало «дострокове голосування»
усі новини
16:43
Фортифікації на Донеччині: У Міноборони пояснили вартість будівництва
16:30
У Магаданській області РФ розбився гелікоптер Мі-8: є жертви
16:25
Британська розвідка спрогнозувала напрямки основних атак окупантів найближчим часом
15:54
Більшість депутатів Бундестагу проголосували проти постачання ракет Taurus Україні
14:59
ЗРК Patriot продовжує виконувати завдання на прифронтових територіях — Олещук
14:48
У Каховське водосховище почала повертатися вода
14:30
Росіяни зранку гатять по Нікополю: серед постраждалих 7-річна дитина
13:58
У Берліні згорів табір для українських переселенців: поліція не виключає підпал
13:55
Російські окупанти атакували жіночий салон краси у Херсоні
12:58
В Україні з початку року на соцвиплати спрямували понад 75 млрд грн: інфографіка
12:48
У Харківській області перебої із ТБ та радіосигналом через удари безпілотників
12:12
У ЗСУ розповіли, чим загрожує захоплення Лимана росіянами
11:45
Тренер одеського «Чорноморця» втік за кордон: клуб анулює його ліцензію
11:39
Окупанти розширили свій контроль над Тоненьким у Донецькій області — ISW
11:25
Військові ГУР знищили комплекс відеоспостереження окупантів «Муром-М»
10:52
Загарбники повідомили про атаку дрону на Запорізьку АЕС
10:47
Росія вдарила по радіотехнічним об'єктам Сумської області: у чотирьох містах не працюють передавачі телерадіомовлення
10:35
На Донеччині за добу чотири райони потрапили під вогонь окупантів: пошкоджено будинки
10:05
Бєлгород потрапив під обстріл: у автомобілі загинув водій, є руйнування, кажуть про захід ДРГ
09:59
Російські добровольці закликали жителів Білгородської та Курської областей евакуюватися протягом півтори години
усі новини
ВІДЕО
Удар по салону краси у Херсоні. Фото: кадр із відео Російські окупанти атакували жіночий салон краси у Херсоні
14 березня, 13:55
«Приліт» у Білгороді. Фото: кадр із відео Бєлгород потрапив під обстріл: у автомобілі загинув водій, є руйнування, кажуть про захід ДРГ
14 березня, 10:05
РДК закликав мешканців Курської та Білгородської областей негайно евакуюватись. Фото: Укрінформ Російські добровольці закликали жителів Білгородської та Курської областей евакуюватися протягом півтори години
14 березня, 09:59
Наслідки удару по Мирнограду. Фото: Новини Донбасу Неточний «Гром-Е1»: Наслідки нічного удару по Мирнограду
13 березня, 16:05
Пошук людей під завалами у Сумах. Фото: ДСНС У Сумах рятувальники дістали тіло людини з-під завалів п'ятиповерхівки
13 березня, 13:57
Перевезення на польсько-російському кордоні. Фото: кадр із відео Українські журналісти зняли торгівлю Польщі з Росією: їх затримали та депортували, відібравши всю техніку
13 березня, 12:52

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама