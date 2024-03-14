Росіяни зранку гатять по Нікополю: серед постраждалих 7-річна дитина

Росіяни вдарили по Нікополі. Фото: Сергій Лисак

Окупанти від самого ранку, 14 березня, обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Відомо, що п'ятеро цивільних постраждали, серед них малолітня дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



За уточненою інформацією, 7-річний постраждалий лікується амбулаторно.





Крім того, Лисак розповів, що троє людей також лікуються вдома — 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки.



«Одна з поранених 73 років госпіталізована. Її стан – середньої тяжкості», – зазначив він.

Також внаслідок атак пошкоджено кілька багатоповерхівок та міську інфраструктуру.



Раніше ми писали, що 12 березня близько 19:00 війська Росії вдарили по Кривому Рогу. В результаті п'ятеро людей загинули.