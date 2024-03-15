В Воздушных силах рассказали о сбитых за ночь беспилотниках

В ночь на 15 марта российские войска атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Силы обороны уничтожили 27 единиц дронов. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что ночью россияне ударили 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27 ударными БпЛА типа Shahed. Районами пусков беспилотников стали Приморско-Ахтарск и Курская область России, говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы были сбиты 27 «шахедов» в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей.

По предварительным данным — в столице без жертв и разрушений.