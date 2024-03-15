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У Повітряних силах розповіли про збиті за ніч безпілотники

15 березня 2024, 08:00

У Повітряних силах розповіли про збиті за ніч безпілотники

У Повітряних силах розповіли про збиті за ніч безпілотники

У ніч проти 15 березня російські війська атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Сили оборони знищили 27 одиниць дронів. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Зазначається, що вночі росіяни вдарили 7 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27 ударними БПЛА типу Shahed. Районами пусків безпілотників стали Приморсько-Ахтарськ та Курська область Росії, йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Внаслідок бойової роботи було збито 27 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.

За попередніми даними, у столиці без жертв і руйнувань.

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Повітряні сили ЗСУ атака дронів ППО України

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