В сети появилось видео «прилета» по Калужскому нефтезаводу

Три БПЛА попали в НПЗ в Калужской области. Фото: кадр из видео

Сегодня три беспилотника попали в нефтезавод в Калужской области, повредив оборудование предприятия, информирует российский Telegram-канал ASTRA.



Утром губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе сбиты 4 беспилотника.



«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша.



Telegram-канал ASTRA выяснил, что на самом деле сбит лишь один беспилотник, а 3 попали в нефтеперерабатывающее оборудование нефтехимического завода «Первый Завод» в посёлке Полотняный завод.



Произошёл пожар. Оборудование получило повреждения. Никто не пострадал. Стоит отметить, что от завода до центра Москвы всего 175 км.



Ранее сегодня ночью, 15 марта, жители Бутурлиновки Воронежской области сообщили ночью о взрывах и стрельбе, предположительно БПЛА атаковали военный аэродром «Бутурлиновка».