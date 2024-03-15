У мережі з'явилося відео «прильоту» по Калузькому нафтозаводу

Три БПЛА влучили в НПЗ у Калузькій області. Фото: кадр із відео

Сьогодні три безпілотники влучили у нафтозавод у Калузькій області, пошкодивши обладнання підприємства, інформує російський Telegram-канал ASTRA.



Вранці губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що в регіоні збиті 4 безпілотники.



«Сьогодні вночі у Дзержинському районі силами ППО придушено 4 БПЛА. Постраждалих та руйнувань інфраструктури немає», - написав Шапша.



Telegram-канал ASTRA з'ясував, що насправді збито лише один безпілотник, а 3 влучили в обладнання нафтохімічного заводу «Перший Завод» у селищі Полотняний завод.



Сталася пожежа. Обладнання зазнало пошкоджень. Ніхто не постраждав. Варто зазначити, що від заводу до центру Москви всього 175 км.



Раніше сьогодні вночі, 15 березня, жителі Бутурлінівки Воронезької області повідомили вночі про вибухи та стрілянину, імовірно БПЛА атакували військовий аеродром «Бутурлінівка».