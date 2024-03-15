Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У мережі з'явилося відео «прильоту» по Калузькому нафтозаводу

15 березня 2024, 10:15

У мережі з'явилося відео «прильоту» по Калузькому нафтозаводу

Три БПЛА влучили в НПЗ у Калузькій області. Фото: кадр із відео Три БПЛА влучили в НПЗ у Калузькій області. Фото: кадр із відео

Сьогодні три безпілотники влучили у нафтозавод у Калузькій області, пошкодивши обладнання підприємства, інформує російський Telegram-канал ASTRA.

Вранці губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що в регіоні збиті 4 безпілотники.

«Сьогодні вночі у Дзержинському районі силами ППО придушено 4 БПЛА. Постраждалих та руйнувань інфраструктури немає», - написав Шапша.

Telegram-канал ASTRA з'ясував, що насправді збито лише один безпілотник, а 3 влучили в обладнання нафтохімічного заводу «Перший Завод» у селищі Полотняний завод.

Сталася пожежа. Обладнання зазнало пошкоджень. Ніхто не постраждав. Варто зазначити, що від заводу до центру Москви всього 175 км.

Раніше сьогодні вночі, 15 березня, жителі Бутурлінівки Воронезької області повідомили вночі про вибухи та стрілянину, імовірно БПЛА атакували військовий аеродром «Бутурлінівка».

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Калузька область
Інше
Пожежа НПЗ Атака БПЛА

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:31
Евакуйованих жителів Донецької області прийматимуть Волинь та Рівненщина
10:50
За добу окупанти 19 разів обстрілювали населені пункти Донецької області
09:57
Окупанти просунулися в районі Вугледару Донецької області — Deep State
08:59
Внаслідок нічного обстрілу Донецька загинули троє дітей
08:30
Результат війни в Україні вирішиться вже цієї весни чи влітку — Боррель
23:16
Головне за день: «Дострокове голосування» на Донеччині. Атака на полігон на Луганщині
21:22
«ДНР» назвала явку мешканців окупованої Донеччини на «достроковому голосуванні»
16:25
Британська розвідка спрогнозувала напрямки основних атак окупантів найближчим часом
11:39
Окупанти розширили свій контроль над Тоненьким у Донецькій області — ISW
10:52
Загарбники повідомили про атаку дрону на Запорізьку АЕС
09:42
Опір в Криму виявив ракетні склади у Севастополі
09:08
Під час удару по полігону в окупованій Луганській області загинули 10 окупантів — ЗМІ
23:21
Головне за день: Невельське під контролем ЗСУ. Річниця вбивства активіста у Донецьку
17:44
Росіяни на керівні «посади» в окупації призначають убивць, — Запорізька ОВА
23:25
Головне за день: Атака на Кривий Ріг. У Росії розбився військовий літак Іл-76
19:09
У Донецьку відновлюють будівлю «прокуратури ДНР», пошкоджену обстрілом
17:40
CNN допустила неточності в оцінці боєприпасів Росії та Заходу — Oryx
12:20
ЗСУ вдалося просунутися в районі Бахмута — ISW
11:41
Без допомоги США Україна й надалі втрачатиме території — NYT
10:38
Донецька область була обстріляна окупантами 16 разів протягом доби, зруйновано десятки будинків
усі новини
13:55
Рятувальники опублікували фото з місць ударів російських ракет в Одесі, повідомляється про двадцятьох поранених
13:51
Третя штурмова знищила спостережний пункт та гаубицю Д-30 окупантів у районі Авдіївки
13:25
В Одесі загинули фельдшер і співробітник ДСНС, кількість постраждалих від ракетного удару уточнюється — ОВА
12:49
В Україні переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла: У Мінсоцполітики готують новий проєкт
12:12
Одеса під обстрілом: повідомляють про «приліт» у курортну зону, багато поранених
11:33
На Нью-Йорк скинули авіабомбу, по Птичому вдарили з «Градів»: поліція розповіла про атаки росіян
11:31
Евакуйованих жителів Донецької області прийматимуть Волинь та Рівненщина
10:55
16 ухилянтів заплатили перевізнику 111 500 доларів, щоб потрапити до Угорщини
10:50
За добу окупанти 19 разів обстрілювали населені пункти Донецької області
10:15
У мережі з'явилося відео «прильоту» по Калузькому нафтозаводу
09:57
Окупанти просунулися в районі Вугледару Донецької області — Deep State
09:35
Армія РФ вдарила по Мирнограду: є пошкодження, частково люди залишилися без опалення
09:30
У Вінницькій області БПЛА РФ влучив у житловий будинок: двоє людей загинули, ще троє отримали поранення
08:59
Внаслідок нічного обстрілу Донецька загинули троє дітей
08:48
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямі: Сирський розповів деталі
08:33
Безпілотники атакували російський аеродром у Бутурлінівці
08:30
Результат війни в Україні вирішиться вже цієї весни чи влітку — Боррель
08:00
У Повітряних силах розповіли про збиті за ніч безпілотники
23:24
Журналіст розповів подробиці ураження установок Patriot в Донецькій області
23:16
Головне за день: «Дострокове голосування» на Донеччині. Атака на полігон на Луганщині
усі новини
ВІДЕО
Третя штурмова знищила спостережний пункт та гаубицю Д-30 окупантів у районі Авдіївки Третя штурмова знищила спостережний пункт та гаубицю Д-30 окупантів у районі Авдіївки
15 березня, 13:51
В Одесі багато поранених після ракетного удару. Фото місцевого телеграм-каналу Одеса під обстрілом: повідомляють про «приліт» у курортну зону, багато поранених
15 березня, 12:12
Ухилянтів затримано держприкордонслужбою. Фото: ДПСУ 16 ухилянтів заплатили перевізнику 111 500 доларів, щоб потрапити до Угорщини
15 березня, 10:55
Три БПЛА влучили в НПЗ у Калузькій області. Фото: кадр із відео У мережі з'явилося відео «прильоту» по Калузькому нафтозаводу
15 березня, 10:15
БПЛА РФ атакував житловий будинок у Вінницькій області. Фото: Facebook У Вінницькій області БПЛА РФ влучив у житловий будинок: двоє людей загинули, ще троє отримали поранення
15 березня, 09:30
Атака БПЛА на військовий аеродром у Бутурлінівці. Фото: кадр із відео Безпілотники атакували російський аеродром у Бутурлінівці
15 березня, 08:33

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама