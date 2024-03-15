Одесса под обстрелом: сообщают о «прилете» в курортную зону, много раненых

В Одессе много раненых после ракетной атаки. Фото местного телеграм-канала

Сегодня днем в Одессе прогремело несколько взрывов. Местные жители в телеграм-каналах сообщают о «прилете» в курортную зону города.

Отмечается, что на улицах в районе обстрела видели раненых людей и много разбитых машин. Сообщают о приблизительно 35 пострадавших.

Первые взрывы в Одессе слышали около 11:00. Затем, приблизительно через 20 минут, прозвучали повторные взрывы.

В одесских пабликах очевидцы делятся видео с последствиями ракетной атаки оккупантов.

Осторожно! На видео есть кадры с пострадавшими. 18+