Одеса під обстрілом: повідомляють про «приліт» у курортну зону, багато поранених

Сьогодні вдень в Одесі пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляють про «приліт» у курортну зону міста.
Зазначається, що на вулицях у районі обстрілу бачили поранених людей та багато розбитих машин. Повідомляють приблизно про 35 постраждалих.
Перші вибухи в Одесі чули близько 11:00. Потім, приблизно через 20 хвилин, пролунали повторні вибухи.
В одеських пабликах очевидці діляться відео про наслідки ракетної атаки окупантів.
Обережно! На відео є кадри із постраждалими. 18+