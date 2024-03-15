Одеса під обстрілом: повідомляють про «приліт» у курортну зону, багато поранених

В Одесі багато поранених після ракетного удару. Фото місцевого телеграм-каналу

Сьогодні вдень в Одесі пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляють про «приліт» у курортну зону міста.

Зазначається, що на вулицях у районі обстрілу бачили поранених людей та багато розбитих машин. Повідомляють приблизно про 35 постраждалих.

Перші вибухи в Одесі чули близько 11:00. Потім, приблизно через 20 хвилин, пролунали повторні вибухи.

В одеських пабликах очевидці діляться відео про наслідки ракетної атаки окупантів.

Обережно! На відео є кадри із постраждалими. 18+