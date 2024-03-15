«Шахтер» и «Карпаты» сыграли вничью во Львове

«Шахтер» и «Карпаты» сыграли 2:2 во Львове. Фото: кадр из видео

Сегодня, 15 марта, «Шахтер» Донецк провел товарищескую игру против львовских «Карпаты» на стадионе «Украина» во Львове, сыграв вничью 2:2.







За «горняков» дублем отличился нападающий донецкого клуба и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре. Первый гол Траоре забил после передачи Виктора Цуканова на 13-й минуте.

Первый гол Траоре. Фото: кадр из видео

Первый гол Траоре. Фото: кадр из видео

Траоре благодарит Цуканова за передачу. Фото: кадр из видео

Полузащитник отдал удобный пас в разрез на ход Траоре и форвард не стал обрабатывать мяч, а в касание пробил в противоход голкиперу.



Второй мяч нападающий «Шахтера» отправил в сетку «Карпаты» через 21 минуту — на 34-й. Следующий матч донецкая команда проведет 30 марта против «Оболони». Начало матча запланировано на 13.00.



Напомним, тренер по физподготовке футбольного клуба «Черноморец» из Одессы Игорь Касьяненко сбежал заграницу после возвращения команды со сборов домой.