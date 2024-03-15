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«Шахтар» та «Карпати» зіграли внічию у Львові

15 березня 2024, 17:04

«Шахтар» та «Карпати» зіграли внічию у Львові

«Шахтар» та «Карпати» зіграли 2:2 у Львові. Фото: кадр із відео «Шахтар» та «Карпати» зіграли 2:2 у Львові. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 15 березня, «Шахтар» Донецьк провів товариську гру проти львівських «Карпат» на стадіоні «Україна» у Львові, зігравши внічию 2:2.



За «гірників» дублем відзначився нападник донецького клубу та збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре. Перший гол Траоре забив після передачі Віктора Цуканова на 13 хвилині.

Перший гол Траоре. Фото: кадр із відео

Перший гол Траоре. Фото: кадр із відео

Траоре дякує Цуканову за передачу. Фото: кадр із відео

Півзахисник віддав зручний пас у розріз на хід Траоре, а форвард не став обробляти м'яч та у дотик пробив в протихід голкіперу.

Другий м'яч нападник «Шахтаря» відправив у сітку «Карпат» за 21 хвилину — на 34-й. Наступний матч донецька команда проведе 30 березня проти «Оболоні». Початок гри заплановано на 13:00.

Нагадаємо, тренер з фізпідготовки футбольного клубу «Чорноморець» з Одеси Ігор Касьяненко втік за кордон після повернення команди зі зборів додому.

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