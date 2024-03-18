Оккупанты ночью обстреляли пожарную часть в Харьковской области

Ракетному удару россиян подверглась пожарная часть в Харьковской области. Фото: ДСНС

Ночью, 18 марта, Россия нанесла ракетный удар по пожарной части приграничного населенного пункта Харьковской области, в результате чего пострадал. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В результате удара повреждения получило здание пожарной части (выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть). Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля.

«На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте», — сообщили в ГСЧС.

Напомним, во время российского удара по Одессе 15 марта среди погибших и пострадавших были сотрудники ГСЧС.