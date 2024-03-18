Окупанти вночі обстріляли пожежну частину у Харківській області

Ракетного удару росіян зазнала пожежна частина в Харківській області. Фото: ДСНС

Вночі, 18 березня, Росія завдала ракетного удару по пожежній частині прикордонного населеного пункту Харківської області, внаслідок чого постраждав рятувальник. Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок удару пошкодження отримала будівля пожежної частини (вибиті вікна, двері, ворота, пошкоджений дах та фасадна частина). Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

«На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятівник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медичну допомогу йому надали на місці», — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, під час російського удару по Одесі 15 березня серед загиблих та постраждалих були співробітники ДСНС.