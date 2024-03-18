РФ ударила по Украине ракетами и дронами: ПВО сбила 17 целей

Российская армия сегодня ночью, 18 марта, в очередной раз обстреляла территорию Украины ракетами и дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 17 российских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 18 марта 2024 года противник атаковал 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине и 22 ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков беспилотников — Приморско-Ахтарск — РФ)», — говорится в сообщении.





В результате боевой работы сбиты 17 «шахедов» в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей.



К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.



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