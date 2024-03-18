РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: ППО збила 17 цілей

Російська армія сьогодні вночі, 18 березня, вкотре обстріляла територію України ракетами та дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 17 російських БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 18 березня 2024 року противник атакував 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22 ударними БПЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників — Приморсько-Ахтар — РФ)», — йдеться у повідомленні.





Внаслідок бойової роботи збито 17 «шахедів» у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької та Рівненської областей.



До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.



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