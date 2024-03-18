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В Донецкой области за сутки двое людей пострадали

18 марта 2024, 08:42

В Донецкой области за сутки двое людей пострадали

За минувшие сутки, 17 марта, оккупационные войска РФ атаковали Донецкую область. В результате ударов двое людей из Мирнограда травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 17 марта россияне ранили 2 жителей Донецкой области — в Мирнограде», — написал он.



С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1885 человек, еще 4718 – получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что в больнице умер один из пострадавших вследствие ракетной атаки на Николаев.

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