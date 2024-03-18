На Донеччині за добу двоє людей постраждали

Минулої доби, 17 березня, окупаційні війська РФ атакували Донецьку область. Внаслідок ударів двоє людей з Мирнограду отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 17 березня росіяни поранили 2 мешканців Донецької області — у Мирнограді», — написав він.





З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 1885 осіб, ще 4718 – отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в лікарні помер один із постраждалих внаслідокракетної атаки на Миколаїв.