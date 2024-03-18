Армия РФ обстреляла три общины на Никопольщине: повреждена АЗС и дома

Атака на Никопольщину. Фото: Сергей Лысак

Российская армия обстреляла 18 марта три общины на Никопольщине и направила дроны-камикадзе на Никополь. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Из тяжелой артиллерии агрессор трижды в день обстреливал общины Никопольского района — Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. И три дрона-камикадзе направил на сам Никополь. Повреждена АЗС. Там произошел пожар, который спасатели потушили», — сообщил Лысак.

Также повреждены 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 2 автомобилям, около шести десятков солнечных панелей, линии электропередач и газопровод.