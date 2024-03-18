Армія РФ обстріляла три громади на Нікопольщині: пошкоджено АЗС та будинки

Атака на Нікопольщину. Фото: Сергій Лисак

Російська армія обстріляла 18 березня три громади на Нікопольщині та направила дрони-камікадзе на Нікополь. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

«З важкої артилерії агресор тричі на день обстрілював громади Нікопольського району – Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. І три дрони-камікадзе направив на сам Нікополь. Пошкоджено АЗС. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили», - повідомив Лисак.

Також пошкоджено 11 приватних будинків, 2 господарські будівлі, 2 автомобілі, близько шести десятків сонячних панелей, лінії електропередач та газопровід.