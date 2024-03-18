Развитие применения беспилотных систем в настоящее время является приоритетом для украинской армии. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский написал в своём Facebook.



«Технологии и технологичность — это залог нашего превосходства над врагом. Ведущее место здесь занимают беспилотные системы. Поэтому развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет. В Вооруженных силах Украины за это направление отвечает мой заместитель, Герой Украины полковник Вадим Сухаревский», — написал Сырский.



Сырский подчеркнул, что ВСУ должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент — на подготовке специалистов радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, автоматизированных систем управления и т. д.



«Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником. Подходим комплексно к планированию наших потребностей, прежде всего учитывая актуальный опыт с поля боя», — добавил главнокомандующий ВСУ.



Однако, по словам Сырского, важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации, является сохранение жизни наших военных.



