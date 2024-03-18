Розвиток застосування безпілотних систем є пріоритетом для української армії. Про це головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський написав у своєму Facebook.



«Технології та технологічність — це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут займають безпілотні системи. Тому розвиток застосування безпілотних систем це мій пріоритет. У Збройних силах України за цей напрямок відповідає мій заступник, Герой України полковник Вадим Сухаревський», — написав Сирський.



Сирський підкреслив, що ЗСУ мають бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент — на підготовці фахівців радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем керування тощо.



«Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником. Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед з огляду на актуальний досвід із поля бою», — додав головнокомандувач ЗСУ.



Однак, за словами Сирського, найважливішим завданням, яке мають виконувати технології та інновації, є збереження життя наших військових.