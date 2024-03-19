В Черкассах установили выставку «Стертые с лица земли»: фотоистория Попасной, Марьинки, Соледара и Бахмута

Донецкая область. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

В Черкассах установили выставку Украинского института национальной памяти (УИНП) «Стертые с лица земли», которая включает фотосвидетельства разрушений разных регионов: Луганской и Донецкой областей, Слобожанщины и Юга Украины.



Ознакомиться с ней можно в сквере «Юность». Тематические баннеры акцентируют внимание на уничтоженных на 80-100 процентов населенных пунктах, превращенных российской армией в пустоту и руину.



«В частности, Попасная, Марьинка, Соледар и Бахмут. Также на баннерах размещены QR-коды со ссылкой на короткие видео уничтоженных сел и городов Украины, дополнительно визуализирующих весь ужас и мрак выжженной врагом земли», — отметили в УИНП.

Фотоистории разрушенных россиянами городов. Фото: УИНП

Фотоистории разрушенных россиянами городов. Фото: УИНП

Фотоматериалы предоставлены известными военными фотографами, пресс-службами 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, фотокорреспондентами украинских меди.



Ко второй годовщине полномасштабного вторжения и десятой годовщине войны России против Украины выставку уже смогли увидеть в Польше, Испании и Хорватии.



Напомним, Украинский институт национальной памяти совместно с Media Center Ukraine обнародовал цикл просветительских роликов, посвященных борьбе с российской пропагандой, в которых детально объяснил термин «рашизм» и развенчал миф о братских народах.