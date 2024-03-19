У Черкасах встановили виставку «Стерті з лиця землі»: фотоісторія Попасної, Мар'їнки, Соледара та Бахмута

Донецька область. Фото: 93-а ОМБр Холодний Яр

У Черкасах встановили виставку Українського інституту національної пам'яті (УІНП) «Стерті з лиця землі», яка охоплює фотосвідчення руйнувань різних регіонів: Луганщина, Донеччина, Слобожанщина та Південь України.



Ознайомитись з нею можна у сквері «Юність». Тематичні банери акцентують увагу на знищених на 80-100 відсотків населених пунктах, перетворених російською армією на пустку і руїну.



«Зокрема, Попасна, Марʼїнка, Соледар, Бахмут. Також на банерах розміщені QR-коди з посиланням на короткі відео знищених сіл і міст України, які додатково візуалізують весь жах та морок випаленої ворогом землі», — зазначили в УІНП.

Фотоісторії зруйнованих росіянами міст. Фото: УІНП

Фотоісторії зруйнованих росіянами міст. Фото: УІНП

Фотоматеріали для виставки надані відомими військовими фотографами, пресслужбами 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, фотокореспондентами українських медіа.



До другої річниці повномасштабного вторгнення та десятої річниці війни Росії проти України виставку вже змогли побачити у Польщі, Іспанії та Хорватії.



Нагадаємо, Український інститут національної пам'яті спільно з Media Center Ukraine оприлюднив цикл просвітницьких роликів, присвячених боротьбі з російською пропагандою, де детально пояснив термін «рашизм» і розвінчав міф про братні народи.