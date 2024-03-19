Россияне на захваченных территориях прослушивают телефоны, улицы и заведения для поиска «нелояльных»

На оккупированных территориях Украины россияне посредством специальной аппаратуры прослушивают мобильные телефоны и прохожих в публичных местах, выявляя «нелояльных» к режиму людей. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления

Телефонные звонки прослушиваются либо в автоматическом режиме по ключевым словам, так и в ручном режиме в случае «нелояльных жителей».

«Также враг провел ряд рейдов по жилым домам Херсонской области, во время которых проводил допросы местных и проверял документы и мобильные телефоны», — отмечают в Центре нацсопротивления.

Однако, были случаи, когда прослушивали разговоры и на улице путем записи в заведениях, остановках.