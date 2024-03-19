Росіяни на захоплених територіях прослуховують телефони, вулиці та заклади для пошуку «нелояльних»

На окупованих територіях України росіяни через спеціальну апаратуру прослуховують мобільні телефони та перехожих у публічних місцях, виявляючи «нелояльних» до режиму людей. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву

Телефонні дзвінки прослуховуються як в автоматичному режимі за ключовими словами, так і в ручному режимі у разі «нелояльних мешканців».

«Також ворог провів низку рейдів житловими будинками Херсонської області, під час яких проводив допити місцевих та перевіряв документи та мобільні телефони», — зазначають у Центрі нацопору.

Однак були випадки, коли прослуховували розмови і на вулиці шляхом запису в закладах, зупинках.