Армия РФ ударила по селу в Херсонской области: погиб местный житель

Сегодня утром, 22 марта, российские оккупационные войска обстреляли села Змиевка Бериславского района Херсонской области. Есть погибший. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«Утром российские оккупанты нанесли удар по селу Змиевка», — написал он.



По информации Прокудина, под обстрел попал 57-летний местный житель, он получил смертельные ранения.



Ранее мы писали, что войска РФ 20 марта атаковали автомобили с гражданскими в Херсонской громаде. Двое мужчин погибли.